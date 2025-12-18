Трамп подпишет оборонный бюджет 19 декабря

Сумма составит $901 млрд

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подпишет в четверг в 18:00 по местному времени (19 декабря, 02:00 по мск) военный бюджет страны на 2026 финансовый год на рекордную сумму в $901 млрд, следует из расписания американского лидера.

17 декабря проект одобрил Конгресс США. Он предусматривает, в частности, выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Кроме того, законопроект накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей и Сенату Конгресса о временной приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.

Военный бюджет США в 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, составил $884 млрд.