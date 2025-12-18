Telegraph: без кредита ЕС Украина исчерпает финансовые ресурсы к середине 2026 года

По данным газеты, недостаток бюджета Украины составил €55 млрд

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Украина может исчерпать финансовые ресурсы к середине 2026 года в случае провала поддержки со стороны Евросоюза. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на приглашенного научного сотрудника Евросовета по международным отношениям Лео Литра.

Недостаток бюджета Украины составил €55 млрд, отметили в газете. В таком случае Киев рискует остаться без средств к весне 2026 года, если предложение ЕС об использовании замороженных российских активов не будет одобрено.

"Если это произойдет и если у Украины не будет плана Б, это будет означать поражение в войне", - сообщил газете научный сотрудник.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель заявил, что тема экспроприации активов РФ снята с повестки дня саммита ЕС, который пройдет 18-19 декабря.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия (ЕК) надеется добиться от стран ЕС на саммите решения об экспроприации €210 млрд активов РФ, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии. 15 декабря портал Euractiv сообщил, что число стран ЕС, выступающих против инициативы ЕК, выросло до семи и любая попытка продавить это решение вызовет серьезный раскол в ЕС. По данным портала, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против проекта, присоединились Болгария, Италия, Мальта и Чехия.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.