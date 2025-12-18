ERR: в Эстонии приступили к строительству первых пяти бункеров у границы с РФ

Всего к концу 2027 года планируется установить до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях страны, сообщил портал

ВИЛЬНЮС, 18 декабря. /ТАСС/. Эстония начала работы по установке первых пяти бункеров, которые станут частью так называемой Балтийской линии обороны. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

Как отмечается, в ближайшие месяцы будет построено еще 23 бункера. Всего к концу 2027 года планируется установить до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях Эстонии. Кроме того, планируется завершить сооружение 40-километрового противотанкового рва.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что строительство так называемой Балтийской линии обороны у границ РФ является частью аферы европейских элит по выкачиванию денег из населения.

В июне 2024 года агентство Reuters со ссылкой на письмо сообщило, что страны Балтии и Польша просят Евросоюз выделить средства на возведение линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. По мнению авторов письма, оборудование границы должно осуществляться в координации с НАТО и в соответствии с военными требованиями альянса. Собеседники агентства из дипломатических кругов указали, что строительство оборонительной линии протяженностью 700 км потребует не менее €2,5 млрд.