Axios: Нетаньяху одобрил рекордную сделку с Египтом по газу из-за давления США

По данным портала, сумма сделки составила $34,6 млрд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрить заключение соглашения о рекордных поставках газа Египту на общую сумму в 112 млрд шекелей ($34,6 млрд) стало следствием давления США, которые стремятся добиться улучшения в отношениях этих двух ближневосточных стран. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По его данным, Вашингтон на протяжении длительного времени убеждал Нетаньяху одобрить эту сделку. Американская администрация придерживается позиции, что этот контракт позволит укрепить взаимозависимость Израиля и Египта, а также гарантировать потепление в отношениях, которые остаются напряженными из-за конфликта в секторе Газа. Также США оказывали давление на Израиль с целью защиты интересов американской компании Chevron, разрабатывающей месторождение "Левиафан", газ с которого в рамках соглашения должен поступать в Египет.

В Белом доме рассчитывают на то, что им удастся в ближайшее время организовать трехстороннюю встречу с участием премьер-министра Нетаньяху и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, которые не общались между собой напрямую после обострения конфликта в Газе осенью 2023 года. Тем не менее, как указывает Axios, египетская сторона пока скептически относится к перспективе подобной встречи, требуя от Израиля большего прогресса в деле мирного урегулирования ситуации в палестинском анклаве.

Нетаньяху заявил о том, что одобрил заключение соглашения по поставкам газа 17 декабря. По его словам, соглашение предполагает масштабные инвестиции в газовую инфраструктуру, оно заключено с участием американской компании Chevron и израильских партнеров.

Изначально соглашение о поставках природного газа арабской республике с месторождения "Левиафан" было подписано в августе, но оно ожидало одобрения со стороны властей Израиля. Министр энергетики страны Эли Коэн, критикуя сделку, указывал на проблему внутренних цен на газ в Израиле и дипломатические разногласия с Каиром.

Как заявлял в августе советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, запасы израильского газового месторождения "Левиафан" на шельфе Средиземного моря насчитывают, по ряду оценок, до 600 млрд куб. м природного газа. По мнению израильской стороны, это "стратегический актив, способный изменить энергетический баланс региона".