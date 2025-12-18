В Польше на боевое дежурство поставили ракетные системы Patriot

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш назвал это историческим моментом для республики

Ракетная система Patriot © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ракетные системы Patriot, дислоцированные на территории Польши, поставлены на боевое дежурство и находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Это исторический момент", - цитирует радиостанция RMF24 выступление министра в 3-й бригаде ПРО польской армии, на вооружение которой поступили данные ракетные системы.

"Это ключевой этап реализации программы "Висла", которая создает интегрированную многослойную систему ПВО Польши", - сказал также Косиняк-Камыш.

По его словам, в 2027 - 2029 годах в Польшу прибудут еще 48 пусковых установок ракет Patriot, которые в целях обороны воздушного пространства страны станут действовать в одной системе с закупленными в США истребителями F-35.

В 2018 году Польша подписала контракт на приобретение в США системы Patriot для национальной системы ПРО Wisla. Договор предусматривал закупку республикой 16 пусковых установок, 208 ракет и 4 радиолокационных станций с радарами LTAMDS.