Турция призвала страны к предусмотрительности из-за инцидента со сбитым БПЛА

Минобороны республики заявило, что соответствующие подразделения проводят поисково-спасательные и технические операции в районе падения беспилотника

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Минобороны Турции заявило, что провело контакты с Россией и Украиной в связи со сбитым в турецком воздушном пространстве БПЛА, летевшим со стороны Черного моря. Об этом ведомство сообщило на брифинге для журналистов в Анкаре.

"Наши коллеги [в РФ и на Украине] были предупреждены о необходимости проявлять большую предусмотрительность в отношении подобных негативных событий, касающихся безопасности Черного моря и связанных с продолжающейся войной между Украиной и Россией", - отметили в ведомстве.

Также военное ведомство заявило, что "соответствующие подразделения проводят поисково-спасательные и технические операции" в районе падения беспилотника на территории Турции. "Контроль за нашим воздушным пространством осуществляется круглосуточно с помощью многоуровневой и интегрированной архитектуры, включающей радиолокационные системы, системы раннего предупреждения, радиоэлектронной борьбы и средства перехвата. Утверждения о уязвимости нашей системы ПВО не соответствуют действительности. БПЛА, который, как было установлено, вышел из-под контроля, был отслежен нашими истребителями F-16 и был сбит контролируемым образом в наиболее подходящем месте", - указали в Минобороны.