Подпавший под санкции ЕС американец: Евросоюз боится правды о конфликте на Украине

Джон Марк Дуган отметил, что европейские лидеры "не могут позволить, чтобы кто-то говорил правду об украденных средствах налогоплательщиков"

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Джон Марк Дуган - бывший морской пехотинец и офицер полиции США, а ныне военный корреспондент и первый американец, попавший под санкции ЕС, - заявил в интервью ТАСС, что европейские элиты опасаются распространения правдивой информации о конфликте на Украине.

"Говорить правду об этой войне крайне болезненно для Евросоюза. Они поставили на кон все в этой войне. Они разрушили свою экономику. Они лишили средств к существованию граждан стран ЕС", - сказал он.

Дуган привел в пример экономику ФРГ. "Взгляните на экономику Германии - почти вся ее [промышленность] перенесена в Китай. Почему? Из-за их глупой политики. Из-за их коррумпированности. Из-за их денежных махинаций", - отметил собеседник агентства, в 2016 году попросивший политическое убежище в России.

По его словам, европейские лидеры "не могут позволить, чтобы кто-то говорил правду об украденных средствах налогоплательщиков".

15 декабря ЕС включил Дугана в антироссийский санкционный список за якобы причастность к дестабилизации ситуации в Европе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введенные за последние четыре года санкции западных стран против России не оказали никакого эффекта на страну.