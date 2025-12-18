Генштаб Бельгии: Европа станет автономной в военном плане к 2035 году

Агентство Belga отмечает, что бельгийские власти заказывают дополнительные истребители F-35, БПЛА и системы ПВО, а также активно набирают людей на военную службу

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза к 2035 году достигнут автономии в области обычных вооружений на фоне дистанцирования США от дел НАТО после прихода к власти президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Belga со ссылкой на слова начальника бельгийского Генштаба генерала от авиации Фредерика Вансины.

"К 2030 году мы действительно продвинемся вперед, а к 2035 году Европа будет автономной в плане неядерных вооружений", - сказал Вансина в комментарии агентству по итогам своего трехдневного визита в ряд стран восточного фланга НАТО.

Как указывает агентство, сейчас Бельгия стремится в соответствии со своими обязательствами увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. В частности, власти Бельгии заказывают дополнительные истребители F-35, БПЛА и системы ПВО, а также активно набирают людей на военную службу. По словам Вансины, перед странами НАТО в первую очередь стоит задача достичь "критической массы" сил и средств, а не обеспечить военнослужащих передовыми технологиями. Так, по мнению главы бельгийского Генштаба, государству не обязательно закупать наиболее продвинутые беспилотники, чтобы эффективно выполнять боевые задачи. "Достаточно иметь базовые модели [дронов] с нужным объемом боеприпасов и простым разведывательным оборудованием", - сказал он. Также Вансина отметил, что странам ЕС "нужны комплексы средств с высокой совместимостью, а еще лучше общие системы вооружений".

24 ноября министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что правительство страны согласовало в будущем бюджете повышение военных расходов c 1,4% ВВП в 2025 году до 2% ВВП с 2026 года.

Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. Еще до своего избрания президентом он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. После вступления в должность он заявлял о намерении добиться того, чтобы государства - члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.