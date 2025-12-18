Орбан: дальнейшее финансирование Украины означает продолжение конфликта с РФ

Руководство ЕС, по сути, предлагает забрать деньги у одной стороны конфликта, то есть России, и передать их другой стороне - Украине, подчеркнул венгерский премьер-министр

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает опасной идею дальнейшего финансирования Украины странами Евросоюза, поскольку она направлена на продолжение военного конфликта с Россией.

Беседуя с журналистами перед началом саммита ЕС в Брюсселе, глава правительства подтвердил, что выступает против предоставления военной помощи Украине любым путем, будь то за счет экспроприации замороженных на Западе российских активов или выдачи совместного займа европейских стран. "Я не хочу, чтобы Европейский союз участвовал в войне. А предоставление денег [Украине] означает войну", - сказал Орбан.

Он также отметил, что считает мертвой инициативу экспроприации российских активов, поскольку переговоры по этому вопросу "зашли в тупик". По его словам, предложение Еврокомиссии на этот счет "не пользуется поддержкой достаточного большинства на высоком уровне".

Орбан пояснил, что руководство ЕС, по сути, предлагает забрать деньги у одной стороны конфликта, то есть России, и передать их другой стороне - Украине. "Это означает продолжение войны", - сказал глава правительства.

Он заявил, что будет возражать на саммите в Брюсселе против финансирования Украины и не допустит участия Венгрии в финансовых схемах Еврокомиссии. "Я работаю ради мира. Мы должны делать шаги в направлении мира, а не войны", - подчеркнул Орбан.