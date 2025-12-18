США и сирийские военные провели в 2025 году 80 операций против ИГ

В ходе этих операций уничтожили 14 боевиков, еще 119 задержали, говорится в сообщении штаба Центрального командования ВС Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США в 2025 году провели совместно с сирийскими военными и правоохранительными органами 80 операций, направленных на уничтожение боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций. Об этом говорится в сообщении штаба Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"Это те ощутимые успехи в обеспечении безопасности, которых мы можем добиться на местах благодаря тесному сотрудничеству с сирийскими правительственными силами", - отметил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

В ходе этих операций было уничтожено 14 боевиков, еще 119 были успешно задержаны американскими и сирийскими силами. В том числе командование напомнило о ликвидации полевых командиров Омара Абдула Кадера в сентябре этого года и Зии Заубы Муслиха аль-Хардани вместе с двумя его причастными к терроризму сыновьями в июле. Совместные операции также позволили обнаружить и уничтожить 15 складов с оружием боевиков ИГ, которые содержали в том числе 130 минометов и ракет.

В командовании отметили, что ИГ за последний год была причастна как минимум к 11 случаям организации и подготовки терактов на территории США.

13 декабря Пентагон сообщил, что двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в X, что совершивший это нападение "был убит силами партнеров".

Телеканал Syria TV также указывал со ссылкой на источник, что в результате инцидента со стрельбой вблизи Пальмиры погиб один сотрудник сил безопасности Сирии, трое военнослужащих ВС США получили ранения. По информации агентства SANA, вооруженный мужчина открыл огонь по сирийским и американским военным во время их совместного патрулирования территории, в результате чего несколько человек получили ранения. Какими были его мотивы, не сообщалось.