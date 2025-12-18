АзерТАдж: обвинение запросило пожизненное заключение для Варданяна

Процесс проходит в Бакинском военном суде

Редакция сайта ТАСС

Рубен Варданян © Александр Рюмин/ фотохост-агентство ТАСС

БАКУ, 18 декабря. /ТАСС/. Обвинение запросило для экс-главы правительства бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна пожизненное заключение. Об этом сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство АзерТАдж.

Варданян был задержан 27 сентября 2023 года азербайджанскими пограничниками на пункте пропуска "Лачин" при попытке выехать из Карабаха в Армению. 28 сентября того же года Сабаильский районный суд города Баку вынес решение о его аресте сроком на четыре месяца, впоследствии этот срок несколько раз продлевался. Процесс по делу Варданяна начался в январе 2025 года. Ему были предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". В сентябре 2022 года он заявил, что решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В декабре 2022 года заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ было удовлетворено. В ноябре 2022 года Варданян был назначен госминистром непризнанной НКР, в феврале 2023 года - снят с должности.