Пашинян планирует поехать на заседание Высшего Евразийского экономсовета

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Булкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"В ближайшее время должен отправиться на международное мероприятие, в котором должен принять участие. Сейчас должны подумать о том, как сделать, чтобы и туда не опоздал - заседание Высшего совета ЕАЭС, которое было запланировано давно, - и должен туда отбыть", - сказал Пашинян журналистам.

24 ноября помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков на брифинге сообщал, что 21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров СНГ, а также состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.