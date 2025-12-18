Израильские военные уничтожили вооруженного радикала на юге Газы

Он приблизился к позициям армии еврейского государства, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Израильские военнослужащие ликвидировали вооруженного радикала, приблизившегося к позициям армии еврейского государства в южной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска, действовавшие в южной части сектора Газа, засекли террориста, который приблизился к войскам, что представляло для них непосредственную угрозу. ВВС Израиля ликвидировали террориста", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в секторе Газа армия "остается на позициях в соответствии с соглашением о прекращении огня".