Эксперт Галло: Европа выдает за мир на Украине "вооруженное перемирие"

По словам бывшего сенатора, необходимо перестать снабжать Киев оружием и не говорить об отправке туда иностранных войск

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Европа препятствует мирному процессу на Украине, настаивая на продолжении вооружения Киева и направлении иностранных военных. Как написал в газете Il Fatto quotidiano, бывший сенатор, судья, эксперт по праву Доменико Галло, ЕС выдает мир за "вооруженное перемирие".

"Мир нельзя выстраивать на моделях продолжения войны, но другими средствами. <...> Европейские лидеры продолжают вооружаться и готовятся к абсурдным войнам", - написал он.

Эксперт убежден, что параллельно с прекращением огня нужно вести процесс по снижению эскалации, а не поддерживать ее. Для этого, по его мнению, в первую очередь необходимо перестать снабжать Украину оружием и не говорить об отправке туда иностранных войск. "Европейский союз выстраивает мир как вооруженное перемирие, с чем не согласна Россия. Мир должен быть настоящий", - продолжил автор.

Лидеры стран Евросоюза в понедельник выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Они считают, что гарантии Киеву должны включать "создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы "в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США". В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".

Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.