Le Temps: Западу с 2022 года так и не удалось поставить Россию на колени

Газета отмечает, что у европейцев "не было шансов" заставить Москву пойти на уступки

ЖЕНЕВА, 18 декабря. /ТАСС/. Западные государства, начав в 2022 году вводить против РФ санкции из-за СВО, так и не смогли поставить страну на колени. Такая оценка приводится в материале швейцарской газеты Le Temps.

"Когда почти все западные страны ввели санкции против России после <…> [начала СВО], звучали уверенные заявления о серьезных последствиях, - напоминает издание. - Спустя почти четыре года мы видим, что Россия далеко не на коленях".

Авторов газеты такая ситуация "совсем не удивляет". В статье указывается, что "экономические санкции редко бывают эффективными". Кроме того, по их мнению, в данном случае у европейцев "не было шансов" заставить Россию пойти на уступки.

По оценкам газеты, Россия продает в другие страны "нефть и газ, которые европейцы отказываются у нее покупать". Отмечается, что поскольку цены на нефть и газ устанавливаются на мировом рынке, спрос и предложение остаются прежними. Таким образом, для России "ничего принципиально не изменилось".