Глава МИД Турции назвал высокой вероятность скорого заключения сделки по Украине

Анкара поддерживает контакты по этому вопросу с Москвой и Киевом, а также с представителями США и европейских стран, отметил Хакан Фидан

АНКАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает высокой вероятность достижения в скором времени соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

"Мы в настоящий момент очень близки к заключению сделки. Это все, что я могу сказать", - заявил он в интервью турецкому телеканалу TRT World, добавив, что Анкара поддерживает контакты по этому вопросу с Москвой и Киевом, а также с представителями США и европейских стран.

Глава турецкого МИД отметил, что "свести требования [всех сторон], определить формат и [выработать] план" урегулирования - "очень непростая задача". При этом Фидан подчеркнул, что Турция готова "приветствовать любое прекращение огня, любой мир" на Украине.