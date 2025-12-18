ЦАР начала направлять дополнительные войска в регионы для безопасности выборов

НАЙРОБИ, 18 декабря. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) при поддержке Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации (MINUSCA) начала направлять подкрепления в регионы для обеспечения безопасности выборов. Об этом сообщил информационный портал Africanews.

По данным интернет-издания, в соответствии с комплексным планом обеспечения безопасности выборов дополнительные войска уже направлены в префектуру Вакага на севере страны. Воздушную транспортировку войск осуществляла MINUSCA.

Подкрепление будет направлено и в другие префектуры при логистической поддержке со стороны миссии ООН. План обеспечения безопасности также предусматривает защиту кандидатов и всех заинтересованных сторон, участвующих в организации и проведении выборов.

Во время всеобщих выборов, запланированных на 28 декабря, населению ЦАР предстоит избрать президента, депутатов парламента, а также представителей местных органов власти. На должность главы государства претендуют семь человек, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться на очередной срок. Срок президентского мандата составляет семь лет. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то будет проведен второй тур.

Ранее первый вице-председатель Национальной ассамблеи (парламента) и пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты Эварист Нгамана сообщил ТАСС, что Туадера в программе на следующий президентский срок планирует увеличить армию республики с 25 до 50 тыс. человек.