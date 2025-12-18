Киев расширяет зону эвакуации детей из подконтрольных ему районов Запорожья

Около 1 тыс. детей будут принудительно эвакуированы с семьями из некоторых общин Запорожского и Пологовского районов, сообщил глава назначенной украинскими властями областной администрации Иван Федоров

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Назначенные Киевом власти подконтрольных ему районов Запорожской области планируют расширить зону принудительной эвакуации детей. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями областной администрации Иван Федоров.

"Будет принято решение о принудительной эвакуации детей из некоторых прифронтовых общин. В сумме около 1 тыс. детей будут принудительно эвакуированы с семьями из некоторых общин Запорожского и Пологовского районов", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

В ноябре украинские власти уже объявили о принудительной эвакуации детей с их родителями с территории Кушугумского поселкового совета (поселок Малокатериновка).

В настоящее время в Запорожской области бойцы группировки войск "Днепр" ведут активные боевые действия на ореховском направлении, взята Малая Токмачка, идет зачистка Степногорска. Кроме того, подразделения группировки войск "Восток", двигаясь на запад в Гуляйпольском районе, за короткий период освободили несколько населенных пунктов и в некоторых местах форсировали реку Янчур, идет освобождение города Гуляйполя.

Власти Украины часто объявляют об обязательной или принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время министр внутренних дел страны Игорь Клименко признавал, что при этом они нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.