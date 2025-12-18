Лукашенко: оппозиция Белоруссии предлагает стране перейти под внешнее управление

Это сдача суверенитета и развал экономики страны, заявил белорусский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белорусские оппозиционеры, которые находятся за границей, хотят, чтобы страна утратила независимость и перешла под управление других государств. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"По сути, это сдача суверенитета Беларуси и развал ее экономики под внешним управлением. Ничего за много лет не изменилось. Все та же драка за некие кресла, должности, финансовые подачки ", - сказал президент, комментируя недавно опубликованный план оппозиции по "возрождению белорусской экономики".-