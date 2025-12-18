Лукашенко назвал технологической суверенитет приоритетной экономической задачей

В то же время нерешенных экономических задач хватает, подчеркнул президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Нерешенные экономические задачи в Белоруссии есть, в том числе это технологический суверенитет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).

"В то же время нерешенных экономических задач хватает. Первое - технологический суверенитет", - сказал он. Лукашенко подчеркнул, что "сознательно отдает ему приоритет, поскольку Белоруссию здорово закалил опыт так называемого сотрудничества с Западом". "Под разными соусами нас целенаправленно и планомерно ставили в ситуацию зависимости от западного оборудования и даже мелких комплектующих", - отметил он.

По словам президента, Белоруссия увидела, как важно иметь собственные разработки в критически важных отраслях экономики. "Теперь просто обязаны возвращать производство в новом качестве или с нуля создавать свое в микроэлектронике, робототехнике, фармацевтической отрасли, беспилотных системах и так далее. Да, возможно сегодня это сложно, очень дорого, но завтра это окупится многократно. Без этого просто нельзя. Времени на раскачку у нас нет", - заключил Лукашенко.