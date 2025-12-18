Лукашенко назвал Евросоюз четвертой опорой мира после России, США и Китая

Еще одним центром нового притяжения президент Белоруссии назвал Индию

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Европейский союз является четвертой опорой мира после России, США и Китая. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"В мире три полюса силы - Китай, Россия, США. На самом деле, считаю четвертой опорой и Евросоюз. Но с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований - полюс может рухнуть!" - сказал Лукашенко.

Еще одним центром нового притяжения глава Белоруссии назвал Индию.