Канада рассматривает отправку на Украину до 600 военных в случае перемирия

Начальник канадского штаба обороны Дженни Кариньян добавила, что размер контингента может меняться "в зависимости от потребностей"

ОТТАВА, 18 декабря. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Канады Дженни Кариньян заявила, что Оттава рассматривает возможность отправки на Украину до 600 военнослужащих в случае прекращения огня.

"Мы можем [предоставить] до 600 человек", - сказала она в интервью газете National Post в ответ на вопрос журналиста о возможности направления канадских войск на Украину.

Кариньян добавила, что размер контингента может меняться "в зависимости от потребностей". Она не исключила возможности перегруппировки уже размещенных в Европе канадских военнослужащих. Кариньян подчеркнула, что отправка контингента на Украину не повлияет на Латвию, где базируется самое крупное зарубежное подразделение канадских войск численностью около 2,4 тыс. человек.

Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.