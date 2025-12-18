Лукашенко: никто в мире больше не будет плясать под неоколониальную дудку

Президент Белоруссии отметил, что новой реальностью стали глобальный Юг и Азия

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Глобальный Юг и Азия стали новой реальностью, никто в мире больше не будет плясать под неоколониальную дудку. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

По словам президента, на фоне санкций республика в текущей пятилетке достигла поставленной планки по экспорту. "Введение Западом новых незаконных санкций против Беларуси, отключение от Swift, блокировка доступа к морским портам, торговое эмбарго и закрытие границ - все вместе не лучший фон для амбициозных задач. Мы договорились: никаких ссылок на санкции! Не было времени мусолить эти темы, надо было сражаться за каждый экспортный рубль. В 2020 году мы поставили планку по наращиванию экспорта - до $50 млрд. В итоге не просто получили эту цифру, но и продолжили вести торговые отношения почти с 190 странами мира", - обратил внимание Лукашенко.

"Запад не учел одного - мир огромен. Никто под неоколониальную дудку больше плясать не будет. Глобальный Юг и Азия стали новой реальностью", - сказал он.