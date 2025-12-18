МИД Эстонии вызвал поверенного в делах РФ

Эстонское ведомство передало ему ноту протеста из-за инцидента с пограничниками

ВИЛЬНЮС, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России в республике для передачи ноты протеста из-за того, что российские пограничники якобы пересекли временную контрольную линию на реке Нарва. Об этом сообщается на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня, 18 декабря, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации для выражения протеста и передачи официальной ноты по поводу незаконного пересечения временной контрольной линии между Эстонией и Россией, которое произошло вчера, 17 декабря ", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Эстонии утверждал, что три российских пограничника незаконно пересекли временную контрольную линию между Эстонией и РФ на волноломе реки Нарва. Начальник пограничного управления Восточной префектуры Эстонии Ээрик Пургель заявил, что был установлен контакт с представителем погранслужбы России для получения разъяснений.