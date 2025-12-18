Лукашенко поручил увеличить плотность роботизации в Белоруссии

Это необходимо реализовать к 2030 году, подчеркнул белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссии к 2030 году необходимо увеличить плотность роботизации до 100 единиц на 10 тысяч промышленных работников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Отраслевые министры, руководители совместно с учеными должны согласовать программы и планы новой пятилетки. К 2030 году нужно увеличить плотность роботизации до ста единиц на 10 тыс. промышленных работников", - сказал белорусский лидер, отметив, что в мире этот показатель составляет 150.

Лукашенко напомнил, что государство в этом плане оказывает содействие - от льгот до уже подготовленных производственных площадей. По его словам, одну из таких уникальных площадок создали в Минском городском технопарке. "Любой предприниматель может прийти сюда со своей бизнес-идеей и открыть инновационное производство. Будем расширять этот формат во всех регионах страны. Процесс пошел!" - заверил он.