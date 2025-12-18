Лукашенко: Запад может просто украсть золотовалютные резервы стран

Президент Белоруссии отметил, что система таких резервов рискует стать ненужной

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Система золотовалютных резервов рискует стать ненужной, потому что Запад может просто их украсть или сделать незаконными. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту страны на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Эти валютные, огромные, триллионные резервы по всему миру - от Китая до Эмиратов и так далее - завтра могут оказаться никому не нужными, особенно с той политикой, которую проводила бывшая администрация США. И нынешняя от этого не отошла. Которая положила и в любой момент может наложить лапу на любые золотовалютные резервы и сделать их незаконными, просто украсть", - заявил Лукашенко.