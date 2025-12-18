Зеленский: Байден еще до конфликта заявил, что Украины не будет в НАТО

По словам Владимира Зеленского, сам он неоднократно поднимал этот вопрос в Белом доме, что вызывало у американских чиновников улыбку

Редакция сайта ТАСС

Джо Байден © AP Photo/ Jacquelyn Martin

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Украины не будет в НАТО, заявлял экс-президент США Джо Байден еще до начала украинского конфликта. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

"Еще до начала конфликта Джо Байден прямо заявил мне, что Украины не будет в НАТО", - сказал Зеленский.

После этого, по словам Зеленского, сам он неоднократно поднимал этот вопрос в Белом доме, что вызывало у американских чиновников улыбку. Они говорили Зеленскому, что "с ним трудно". Зеленский также отметил, что позиция США по этому вопросу не менялась, но он считает, что в будущем что-то может измениться. При этом необходимости убирать курс на НАТО из Конституции Украины Зеленский не видит.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом Североатлантического альянса. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В январе этого года Зеленский пожаловался, что против вхождения Украины в НАТО выступают Венгрия, Германия, Словакия и США. А в марте президент США Дональд Трамп отметил, что всем известен ответ на стремление Украины вступить в альянс. По его словам, украинцы знали этот ответ на протяжении уже 40 лет.