Сийярто: Венгрия оспорит в суде запрет на нефть и газ из России

Это произойдет сразу, как только о нем объявит ЕС, подчеркнул венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей
13:59

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Венгрия и Словакия уже подготовили иск в Суд ЕС против руководства Евросоюза, которое добивается полного отказа от поставок нефти и газа из России. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, документ будет представлен в судебную инстанцию, как только ЕС примет такое решение.

Разработанный Еврокомиссией план RePowerEU предусматривает поэтапный отказ стран ЕС от закупок российских энергоносителей к началу 2028 года. "Мы выступаем против этого. Вопрос энергоснабжения не может быть политическим или идеологическим. Вопрос энергоснабжения - это чисто физический вопрос", - сказал глава МИД в ходе краткой беседы с журналистами.

"Поэтому, конечно, мы будем оспаривать это решение в суде вместе со словаками. Как только решение выйдет в официальном виде, мы немедленно подадим иск в европейский суд. Он уже готов, но пока не выйдет официальное решение, мы не сможем его подать", - указал Сийярто.

Ранее он заявлял, что план Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа нарушает собственные законы ЕС. Как пояснял министр, в договоре о создании Евросоюза указано, что формирование национального энергетического баланса является компетенцией членов сообщества, то есть они сами могут выбирать источники, поставщиков и маршруты доставки топлива и сырья.

Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Правительство Венгрии выражало намерение добиться для себя исключений из этих правил, однако пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало. 

