Лукашенко выступил за свободный выбор средств передвижения гражданами

Президент республики указал, что в Белоруссии произвели немало автобусов, электробусов, на газомоторном топливе, двигателях внутреннего сгорания и запустили по маршруту

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Граждане Белоруссии должны свободно выбирать, на чем ездить. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Я никогда не был против свободного выбора человека, на чем ему перемещаться. Но, когда люди стоят в очереди и граждане ко мне обращаются, я на это не мог не обратить внимания. Мы немедленно произвели немало автобусов, электробусов, на газомоторном топливе, двигателях внутреннего сгорания и запустили по маршруту. Выбирайте!" - сказал он.