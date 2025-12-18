Лукашенко: Белоруссию в Африке воспринимают не как колонизатора, а как друга

Как отметил президент, Белоруссия обучает африканские страны, передает им технологии, строит предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Африканские страны воспринимают Белоруссию не как колонизатора, а как друга. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Главный вопрос - спрашиваю у президентов [африканских стран], у меня добрые с ними отношения, личные. Какой вопрос? Они нам - помогите обеспечить продовольственную безопасность. Попросту говоря, помогите накормить народ. Мы на примере Зимбабве показали это за два года. За два года, как говорит президент [Эммерсон] Мнангагва, обеспечили продовольственную безопасность страны, которая в три раза по населению больше нас. И по всей Африке пошел шум - белорусы могут, белорусы помогут. Мы туда идем не как неоколониалисты, мы идем туда как друзья", - заявил Лукашенко.

Как отметил президент, Белоруссия обучает африканские страны, передает им технологии, строит предприятия. При этом, как подчеркнул глава государства, "это не бесплатно".