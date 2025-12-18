Лукашенко заявил о необходимости сохранить призыв в армию

Даже Запад, необдуманно отказавшийся от него, теперь пытается его возобновить, указал президент Белоруссии

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Обязательный призыв в армию необходимо сохранить, даже Запад, необдуманно отказавшийся от него, теперь пытается его возобновить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко напомнил, что в годы Великой Отечественной войны каждый пытался защитить свою семью по принципу "хоть одного фашиста, но убью". "Но это же надо уметь! Надо обучить! И когда мне предложили - только кадровый войска, надо убрать этот призыв, как у нас. Я сказал: "Нет! Ни в коем случае". Каждый молодой человек, побывав в армии, - это другой человек, и он хоть чему-то научится, он семью свою сможет защитить", - сказал он.

По его словам, западные страны приняли глупое решение, отказавшись от призыва, а теперь пересмотреть его очень сложно. "Смотрите, что происходит: сегодня Германия, великая Германия хочет вернуться к набору военнослужащих по призыву, как у нас. И все в НАТО, американцы об этом задумались. Вот что значит глупо принять решение, а вернуться обратно очень сложно, - сказал белорусский лидер. - Это как с зарплатой: поднял зарплату, а потом не уменьшишь, даже если у тебя экономические показатели хуже. Знаю это из своей работы руководителем предприятия. Поэтому все надо делать спокойно, обдуманно, step by step, то есть шаг за шагом, двигаться вперед".