Лукашенко: "Орешник" заступает на боевое дежурство в Белоруссии

Российский ракетный комплекс находится в республике с 17 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Пул Первого/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Российский ракетный комплекс "Орешник" находится в Белоруссии с 17 декабря и заступает на боевое дежурство. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство", - сказал он, добавив, что первые позиции для комплекса уже оборудованы в Белоруссии.

В новость внесена правка (17:49 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - заступает.