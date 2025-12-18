Белоруссия и РФ реализуют комплекс мер стратегического сдерживания для обороны

Это развертывание на территории Белоруссии российской составляющей региональной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Российская Федерация реализуют комплекс мер стратегического сдерживания для обороны. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Стратегическую защиту обеспечивает и наше военное сотрудничество, прежде всего с Российской Федерацией. Поэтому Белоруссия и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания. Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописано, что вооруженные силы, несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первой идет Белоруссия, дальше нас поддерживает Россия", - сказал он.