Лукашенко: мировое сообщество втягивает в глобальную войну

Президент отметил, что легких периодов в истории Белоруссии не было, но сегодня риски для страны в разы больше

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Ситуация в мире обостряется, государства втягивают в глобальную войну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Это страшная тенденция - мировое сообщество втягивают в глобальную войну. Какие бы мирные инициативы ни звучали, ситуация серьезно обостряется", - сказал он, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

