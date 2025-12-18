Лукашенко: Россия и Белоруссия должны быть вместе

Белорусский президент назвал РФ опорой и надеждой на сохранение суверенитета республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Опора и надежда на сохранение суверенитета Белоруссии - это Россия, обе страны должны быть вместе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"У нас есть одна опора и надежда на сохранение нашего суверенитета и независимости. Это близкий, родной нам народ - россияне, которые нам помогают во всем, - сказал глава государства. - Я всегда исходил из того, что мы должны быть вместе".