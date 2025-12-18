Лукашенко призвал Запад извиниться за санкции после инцидента с Протасевичем

Его задержали, когда самолет, на котором он летел из Афины в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания, призвал страны Запада извиниться перед республикой за введенные против нее санкции после того, как Роман Протасевич, прежде считавшийся белорусским оппозиционером, был задержан в Минске. Протасевича задержали, когда самолет, на котором он летел из Афины в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Лукашенко сообщил, что в той ситуации белорусская сторона действовала согласно инструкциям - истребитель сопровождал пассажирский самолет, так как была угроза взрыва на борту. При этом, как отметил президент Белоруссии, он "что только не делал, чтобы объяснить - самолет в Вильнюс летит, над Вильнюсом был, сажайте его в Вильнюсе". При этом Протасевич - сотрудник национальной разведки, поэтому Белоруссии не было выгодно, чтобы самолет сел в Минске.

"Посадили в Минске, сделали все. Но потом Тертелю [Иван Тертель - председатель КГБ Белоруссии] сказали: "Ну, арестовывай его [Протасевича] как врага народа. Вот в чем был смысл операции [Запада] - ввели санкции. Ну так вы сейчас извинитесь и отмените их. Не потому что там наш человек в самолете, которого нам пришлось арестовывать, а потому что вы были не правы. Мы сделали все по инструкции, а вот у вас какой был замысел, мы до сих пор не знаем", - сказал он.