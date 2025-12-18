Лукашенко: Белоруссия решит все вопросы с США, Китаем, Россией и Африкой

По словам лидера страны, если начать друг друга терзать, то можно породить хаос в обществе

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту страны на заседании VII Всебелорусского народного собрания, подчеркнул, что республика решит все вопросы с Америкой, Китаем, Россией и Африкой.

"Тихо, спокойно, мы решим все вопросы: с американцами, китайцами, россиянами и с африканцами. Если я в чем-то не прав - скоро выборы. В этом суть демократии. Если мы начнем сейчас друг друга терзать, кто правильно, кто неправильно сделал, начнем ворошить - мы такой хаос в обществе породим", - сказал лидер страны.