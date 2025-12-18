Посол Украины раскрыла состав делегации на переговорах с США во Флориде

По словам Ольги Стефанишиной, с представителями президента США Дональда Трампа будут вести переговоры секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил страны Андрей Гнатов

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов (слева) и секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров (справа) © AP Photo/ Terry Renna

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил страны Андрей Гнатов будут вести переговоры с представителями президента США Дональда Трампа в штате Флорида. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина

"Во Флориду прибудут Умеров и Гнатов для работы с американской делегацией", - приводит ее слова издание "Новости. Live".

Стефанишина уточнила, что встреча будет проходить 18 и 19 декабря.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что стороны планируют обсудить детали мирного плана и гарантии безопасности. На переговорах, добавил он, "возможно, будут европейцы".

Умеров и Гнатов уже были на переговорах во Флориде 4-6 декабря. С американкой стороны участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. Тогда, по данным агентства Bloomberg, переговоры не привели к серьезному прорыву в процессе мирного урегулирования. В таком же составе Украина и США провели несколько раундов переговоров 14 и 15 декабря в Берлине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта.