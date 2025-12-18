МИД Франции: 20-й пакет санкций ЕС затронет энергоресурсы и компании, связанные с ВПК РФ

Совет ЕС 15 декабря принял "промежуточные санкции" против России, впервые с начала СВО не сумев оформить их в большой пакет ограничительных мер

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза с принятием нового 20-го пакета санкций против России будут добиваться снижения ее доходов от экспорта энергоресурсов, а также намерены усложнить обход уже существующих рестрикций и ввести ограничения против фирм, связанных с российским ВПК. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре.

"В настоящее время европейцы обсуждают введение 20-го пакета санкций, который насчитывает три основных направления. Первое - это дальнейшее ограничение доходов [России] в энергетической сфере и продолжение борьбы с "теневым флотом". Также он затронет компании в третьих странах для предотвращения обхода существующих санкций и, наконец, гражданские предприятия в России, связанные с российским ВПК", - сказал он.

Совет ЕС 15 декабря принял "промежуточные санкции" против России, впервые с начала СВО не сумев оформить их в большой пакет ограничительных мер. Введенные рестрикции включают внесение в черный список 17 физических и 4 юридических лиц и организаций, а также 40 танкеров, якобы перевозящих российскую нефть. Очередной 20-й пакет санкций Еврокомиссия намерена начать согласовывать в следующем году.