Лукашенко: ВНС должно обеспечить незыблемость конституционного строя

Всебелорусское народное собрание не может отставать в работе, подчеркнул белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Всебелорусское народное собрание (ВНС) должно обеспечивать незыблемость конституционного строя и гражданское согласие. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании ВНС.

"Всебелорусское народное собрание должно обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие", - сказал он. "Вы не имеете права так, как и я это чувствую и понимаю, быть плохими людьми. Вы не можете отставать в работе. Вы нигде не должны быть в хвосте. Вы не должны там плестись. Вы должны быть впереди", - подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко, вспоминая первое Всебелорусское народное собрание, отметил, что как историк понимал необходимость собрать людей, что "надо у них получить поддержку". "Тогда ситуация абсолютно начала меняться, по-моему, с 1996 года. Вот за это надо преклоняться перед Всебелорусским народным собранием", - подчеркнул глава государства.