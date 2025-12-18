Военный атташе Венесуэлы поблагодарил Герасимова за упоминание конфликта с США

Начальник Генштаба ВС РФ ранее заявил, что обстановка в Латинской Америке развивается на фоне попытки Соединенных Штатов добиться безусловного доминирования в регионе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военный атташе Венесуэлы дивизионный генерал Эдуар Симон Вергель Тортолеро поблагодарил начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова за упоминание ситуации в Латинской Америке в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств.

"Считаю, это очень важно и в политической, и в военной сфере проведения данных мероприятий. Огромное спасибо за то, что не забыли озвучить проблемы между США и Венесуэлой", - сказал он.

Ранее Герасимов в ходе брифинга сообщил, что обстановка в Латинской Америке развивается на фоне попытки США добиться безусловного доминирования в регионе. Он отметил, что в Венесуэле Соединенные Штаты поставили себе цель отстранить от власти законно избранного президента.