Дипломат Рух: санкции против России серьезно подорвали нейтральность Швейцарии

По словам швейцарского дипломата, с точки зрения политики, нейтралитета и восприятия нейтралитета, введение антироссийских санкций так и осталось непонятным для швейцарской общественности

ЖЕНЕВА, 18 декабря. /ТАСС/. Репутация Швейцарии как нейтральной страны была серьезно подорвана ее присоединением к санкциям Евросоюза против России. Такое мнение выразил швейцарский дипломат, бывший посол конфедерации в Израиле (2016-2021) и Турции (2021-2023) Жан-Даниэль Рух.

"Я наблюдаю, что за последние три года [после введения санкций против РФ], а также после ужасов в Газе, 7 октября и всего, что произошло после, авторитет швейцарской нейтральности в мире был серьезно подорван", - заявил он в интервью швейцарской телекомпании RTS. Он пояснил, что в прошлом Швейцария извлекала выгоду из своей нейтральности как элемента мягкой силы. "За тридцать лет дипломатической работы я пользовался этим преимуществом в любой момент. Это давало нам авторитет, которого не давали нам ни размер страны, ни даже экономическая мощь", - пояснил он.

По словам Руха, "с точки зрения политики, нейтралитета и восприятия нейтралитета", введение антироссийских санкций так и осталось непонятным для швейцарской общественности.

Не входящая в Евросоюз Швейцария следует, несмотря на свой нейтральный статус, в фарватере ЕС в том, что касается санкций против России и Белоруссии, введенных в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. 12 декабря правительство конфедерации объявило о присоединении к 19-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список.