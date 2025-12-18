Военный атташе Ирака подчеркнул важность развития отношений с Россией

Аль-Джанаби Тахсина Али Сахи выразие уважение российским должностным лицам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военный атташе Ирака бригадный генерал Аль-Джанаби Тахсина Али Сахи в ходе брифинга начальника Генерального штаба ВС РФ для военных атташе иностранных государств выразил благодарность высшему военному руководству России и указал на важность развития дружественных отношений между Россией и Ираком.

"От лица иракского оборонного ведомства я хотел бы выразить слова благодарности министру обороны Российской Федерации, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, уважение российским должностным лицам, российским командирам и подчеркиваю важность развития дружественных отношений между нашими странами", - сказал военный атташе.

Он также отметил значение брифингов, проводимых ежегодно начальником Генерального штаба ВС РФ, подчеркнув, что для иракской делегации большая честь взаимодействовать с Российской Федерацией в части, касающейся военных и дипломатических отношений.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 18 декабря провел брифинг для военных атташе иностранных государств.