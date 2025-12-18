Лукашенко призвал думать о последствиях тех, кто взрывает танкеры с нефтью РФ

Александр Лукашенко заявил об этом на заседании VII Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Противники России, которые собираются наносить удары по танкерам с нефтью, должны задуматься о последствиях. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"[Противники России] начали душить санкциями. Что-то там по-мелочи, танкер взорвали с нефтью, еще нанесли удар. <...> Прежде, чем ты танкер взорвал с российской нефтью, подумай, что будет потом", - сказал белорусский лидер.