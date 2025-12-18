Послание Лукашенко народу длилось более двух часов

В настоящее время президент Белоруссии продолжает отвечать на вопросы делегатов собрания

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС) свыше двух часов. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

По его данным, выступление главы государства длилось 2 часа 14 минут. В настоящее время президент продолжает отвечать на вопросы делегатов собрания.

Предыдущее послание Лукашенко, озвученное на заседании ВНС в апреле 2024 года, продолжалось менее 1,5 часа.

Заседание ВНС проходит 18-19 декабря во Дворце республики в центре Минска. Основным вопросом на повестке дня является утверждение программы социально-экономического развития Белоруссии на ближайшие пять лет.