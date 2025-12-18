Лукашенко: Минск не должен допустить возвращения амнистированных заключенных

Как отметил президент Белоруссии, "государство начинается с границы", поэтому в Белоруссию амнистированные лица не попадут

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии не должны допустить того, чтобы амнистированные и выехавшие за границу заключенные вернулись обратно. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

"Это - главари. Можно было их не выпускать. Некоторые у нас еще находятся, там. Пускай там в Германии создают дополнительный офис, борются за гранты, борются за деньги в Брюсселе. Пусть борются. Это что, нам во вред? Нет. А зачем, чтобы они вышли через год-два и создавали вам здесь проблемы, не только мне? Да и мне тоже. Пусть борются. К нам они не приедут", - заявил Лукашенко.

Как отметил президент, "государство начинается с границы", поэтому в Белоруссию амнистированные лица не попадут. "Нам и вам надо смотреть, чтобы мы не создали такую ситуацию, что они к нам будут иметь возможность вернуться. Мы этого допустить не должны. Пока у нас это получается", - добавил глава государства.