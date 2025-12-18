Лукашенко: Белоруссия старается избежать конфронтации с соседними странами

Белорусский лидер подчеркнул, что он пытается избежать любых шагов, которые могут привести к эскалации

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссия всячески пытается избежать любых шагов, которые могут привести к конфронтации с соседними странами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания, комментируя политику американского лидера.

"Я всячески пытаюсь избежать конфронтации, - сказал он. - Больше всего военные не хотят войны, потому что они знают, к чему это может привести, и мы видим, что творится на юге нашей страны. Поэтому ни в коем случае. Никакой конфронтации".

Президент Белоруссии отметил, что война начинается не со стрельбы, приведя пример с ситуацией в Донбассе. Лукашенко подчеркнул, что он пытается избежать любых шагов, которые могут привести к эскалации. "Я пытаюсь избежать всякой эскалации - в политике, дипломатии, экономике", - указал он.