Молдавия закрыла два КПП на границе с Украиной из-за атаки дронов

Дроны ударили по мосту на трассе Одесса - Рени в районе украинского села Маяки-Удобное

КИШИНЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Молдавия закрыла два контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила Пограничная полиция республики.

"Дроны нанесли удар по мосту на трассе Одесса - Рени в районе украинского села Маяки-Удобное. В связи с этим временно закрыты пункты пропуска "Паланка - Маяки-Удобное" и "Тудора - Староказачье". Гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в этот район и соблюдать повышенные меры предосторожности", - говорится в сообщении на сайте полиции.