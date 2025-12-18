США ввели санкции в отношении двух судей МУС

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении двух судей Международного уголовного суда (МУС) в связи с отказом удовлетворить запрос Израиля на новое уведомление заинтересованным странам в рамках расследования ситуации в Палестине. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, санкции введены в отношении судей представителя Грузии Гочи Лордкипанидзе и представителя Монголии Эрдэнэбалсурена Дамдин. "Эти лица имеют прямое отношение к попыткам МУС проводить расследования, арестовывать, удерживать и преследовать граждан Израиля без согласия израильских [властей], в частности - к голосованию в поддержку решения МУС против апелляции Израиля 15 декабря", - говорится в заявлении Рубио.

В заявлении подчеркивается, что США считают действия МУС в отношении Израиля политизированными и "создающими опасный прецедент" для других стран. При этом Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, позволяющую в период до 17 января 2026 года проведение транзакций, необходимых для завершения всех финансовых операций с участием двух попавших под действие американских санкций судей МУС.

Ранее апелляционная палата МУС подтвердила решение Палаты предварительного производства об отказе удовлетворить запрос Израиля обязать прокуратуру суда направить новое уведомление заинтересованным странам в рамках расследования ситуации в Палестине. В решении инстанции пояснялось, что судьи отклонили доводы Израиля о том, что после событий 7 октября 2023 года, когда боевики движения ХАМАС атаковали территорию еврейского государства, якобы возникла "новая ситуация", требующая отдельной процессуальной регистрации и повторного уведомления государств. Апелляционная палата пришла к выводу, что расследование, проводимое прокуратурой МУС после событий 2023 года, касается тех же территорий, временного периода и предполагаемых сторон, что и ранее начатые следственные действия.

Международный уголовный суд был учрежден на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе государств, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".

7 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против судей МУС. Американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Как ранее передавали СМИ США, указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.