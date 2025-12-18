В Одессе перевели гимн города "У Черного моря" на украинский язык

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Одесский горсовет утвердил перевод на украинский язык гимна города - песни "У Черного моря", одной из любимых в репертуаре Леонида Утесова.

18 декабря состоялось первое публичное исполнение украиноязычного варианта под названием "Край Черного моря", сообщает "24-й канал", публикуя видео из соцсетей.

На русском языке в качестве гимна Одессы песня "У Черного моря" на слова Семена Кирсанова и музыку Модеста Табачникова исполнялась с 2011 года.

До 2011 года гимном города была "Песня об Одессе" на русском языке из оперетты "Белая акация" на музыку Исаака Дунаевского.

После госпереворота 2014 года на Украине началась борьба со всем, что напоминает о советском периоде в истории страны. В 2015 году был принят так называемый закон о декоммунизации, начался демонтаж советских мемориалов и переименование топографических объектов. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией.